Gigantische verrassing voor Deventer voetbaltrainer: Vince blijkt Lynn

De twee mannen in de kantine van de eerbiedwaardige voetbalclub Koninklijke UD staan zich te verkneukelen. Hoofdtrainer Glenn Minnes was vorig weekend afwezig bij de wedstrijd omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond. Het kindje is geboren en is gezond, verzekeren de barmannen in het clubhuis. Maar er is wel iets opmerkelijks gebeurd.