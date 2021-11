Gigantische verrassing voor UD-coach Glenn Minnes: Vince blijkt Lynn

De twee mannen in de kantine van de eerbiedwaardige voetbalclub Koninklijke UD staan zich te verkneukelen. Hoofdtrainer Glenn Minnes was vorig weekend afwezig bij de wedstrijd omdat zijn vriendin op het punt van bevallen stond. Het kindje is geboren en is gezond, verzekeren de barmannen in het clubhuis. Maar er is wel iets heel bijzonders gebeurd. Iets dat maar eens in de zoveel jaar voorkomt, voegen de heren eraan toe. Meestal is het geen goed teken, bijzonderheden bij de bevalling, maar het verhaal van de dochter van Minnes is bijzonder én vrolijk.