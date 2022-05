Gigantische ‘wall of fame’ naast Adelaarshorst onthuld: ‘256 vierkante meter emotie’

Arco Hofland verder als waarnemend burgemees­ter in Rijs­sen-Hol­ten

Burgemeester Arco Hofland neemt nog geen afscheid van zijn burgers in de gemeente Rijssen-Holten. Hofland is per 1 juni aangesteld als waarnemend burgemeester. De beëdiging vindt binnenkort plaats in Zwolle.

11:49