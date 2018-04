Gijs (18) ontwikkelt samen met Jonnie Boer nieuwe koek uit Deventer

video Boeren zetten deuren koeienstal open

10:57 Het gras staat hoog door het mooie weer van de afgelopen week. Dat is voor veel boeren het teken om de staldeuren te openen en hun koeien de wei in te sturen. In Dijkerhoek bij Holten zagen zondag zo'n 150 mensen hoe koeien eerst wantrouwend, maar later onder luid geloei de wei in dansten.