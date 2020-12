Gijs uit Deventer is terug op de Wilhelminabrug waar hij precies tien jaar geleden ter wereld kwam: ‘Wauw, ik word herkend!’

Nieuwe dienstrege­ling: ineens doet slechtzien­de Lianne uit Deventer met de bus een uur over een ritje van niks

16 december Tot vorige week deed Lianne de Boer uit Deventer nog geen half uur over het ritje met de bus van haar huis in Keizerslanden naar haar ouders in Colmschate. Maar sinds zondag de nieuwe dienstregeling inging, is de slechtziende Lianne (31) ruim een uur onderweg. ,,Dat is echt te vermoeiend voor me. Ik kan zo niet meedoen aan de ‘inclusieve’ samenleving!”