Schippers 31 dagen vast

Uit angst dat de sluisdeuren niet sterk genoeg waren, bleven ze op aandringen van het waterschap dicht. Daardoor konden zes vrachtschepen die in de haven lagen, in augustus en september vorig jaar, 31 dagen niet van hun plek . Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op donderdag 11 april een nieuwe vergunning verstrekt voor het schutten tot +0.45 NAP. Vorig jaar gold dat onder 1.47 NAP niet geschut mocht worden. Daar werden noodmaatregelen voor genomen zodat de schippers bij 1.06 NAP hun gevangenis mochten verlaten.

Toch open en dicht gekund

De sluisdeuren van de Prins Berhardsluis blijken meer druk aan te kunnen dan gedacht, zegt de gemeente nu. Een ingenieursbureau onderzocht de sluis en concludeert dat ze toch open en dicht hadden gekund, zonder risico voor de deuren en waterwegen die in verbinding staan met de haven. De gemeente zegt dat er destijds goed gehandeld is. Met de kennis van toen was het onverantwoord om te schutten, schrijft de gemeente in een verklaring.

‘Extreme situatie’

Wethouder Frits Rorink: ,,We hebben bij de sluisrenovatie in 2012 de geldende regels gevolgd. Afgelopen zomer was een extreme situatie. Er was nooit eerder aanleiding landelijk geldende normen tegen het licht te houden. Ik vind het vervelend voor de schippers en havenbedrijven dat nu blijkt dat de sluisdeuren de lage waterstand toch aankunnen. We konden destijds helaas niet anders.”