Girlfight om foto in Deventer: haren trekken, krabben en een vernielde tattoo

Wanneer het omhoog ging, moest ik haar laten gaan. Danste ze, met een liedje in haar hoofd en pedalen onder haar voeten, naar boven. Leontine had immers hulp van een motortje. Ik niet. Bovenop de heuvel keken we over Florence heen. De Dom, het verkeer, de straten waar we nog gefietst hadden. De Arno, de Ponte Vecchio eroverheen. Mooi, zeg je dan. De zon was er speciaal voor opgestaan. Wij ook. Iemand vroeg in houtje-touwtje-Engels of ik een foto van ze wilde maken. De straten en de gebouwen legde ik samen met een paar rijtjes witte tanden voor de eeuwigheid vast. En ik werd bedankt. Graag gedaan.