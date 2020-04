Gitaarleraar Karel richt digitale oefenruimte in voor zijn leerlingen en gaat door met lessen

Via Jitsi heeft hij zijn eigen klaslokaal. Wie de code weet voert die in een komt rechtstreeks bij Karel binnen in zijn eigen studiootje. ,,Het zou ook een uitdaging zijn hier, anderhalve meter uit elkaar blijven.” Dus toen de corona veroorzaakte dat hij zijn leerlingen niet meer kon zien, ging hij op zoek. ,,Het geeft ook wel energie. Onder druk word je ondernemend. Een van de vaders suggereerde Jitsi en dat werkt echt heel goed. Het is nog nauwelijks voorgekomen dat mensen op verkeerde tijdstippen binnenkomen. Wel eens per ongeluk natuurlijk, dat ze wilden testen. Maar dat is niet erg.”