Glasvezeltrekkers gaan weer door kabels heen

Vorige week wekten de aanleggers de irritatie van de brandweer, toen de brandweer drie keer binnen zes dagen uit moest rukken voor gaslekken in het Deventer buitengebied. Nu zijn de werklui een weg verder. Niet meer in de Avergoorsedijk, maar in de Midlijkerdijk. ,,Straat verderop hè'', lacht Kleine Schaars als een boer met kiespijn. In Salland wordt op verschillende plekken in het buitengebied glasvezel aangelegd.

Nu gaat de storing niet om gas, dus zijn de gevolgen minder groot. Alhoewel: ,,Een aantal buren hebben nu geen stroom. Die vriezer redt het wel een paar uur als je 'm maar dicht laat. Maar het zijn allemaal boeren hier en de melkrobots moeten wel weer op tijd aan het werk. Het is gewoon onhandig.''

Gat gedicht

Vorige week donderdag kwamen de werklui die glasvezel aanleggen in het buitengebied bij hem aan de deur. ,,Een Griek en een Turk. Ze konden nog net het woord 'glasvezel?' vragen. Alleraardigst hoor. En ze kijken ook echt wel uit. Maar vrijdag vloog mijn telefoon eruit. Snel geregeld, snel gemaakt. Maar tegen de tijd dat de telefoonkabel hersteld was, was het vrijdagmiddag. Het gat mocht niet openblijven, dus dat werd dichtgemaakt. Zonder glasvezel erin. Dus konden ze maandag overnieuw beginnen.''

Ondertussen is de tweede stroomkabel kapot getrokken, aldus de Averloer. ,,En allemaal op straatniveau, dus het excuus dat het op particuliere grond minder duidelijk is, gaat echt niet op.'' Het is de laatste straat in Averlo, schat Kleine Schaars. ,,Maar nu moeten ze nog boren, onder de straat door. Er staan allemaal codes op de straat. Bij mij voor een h en een d. Staat voor hogedruk gas, heb ik me laten vertellen. Daar moeten ze vijf meter onderdoor. Nou, ik houd m'n hart vast.''

Geschaafd