Go-Ahead Deventer vierde 100 jaar geleden landstitel: ‘11 arbeiders zonder trainer, fascinerend’

,,Een heugelijke dag voor Deventer’’, begint Herman Starink. De archivaris van DVV Go-Ahead staat precies honderd jaar na dato stil bij een van de liefst vier landskampioenschappen van de voetbalclub uit Deventer. Een verhaal over de bijzondere weg naar de tweede landstitel, behaald door elf spelers die zes dagen per week in de fabriek werkten. Zonder trainer gaf het elftal clubs uit Amsterdam, Breda en Groningen het nakijken.

Het is hartje zomer 1922. Rond de klok van 14.00 uur betreden de elftallen van Go-Ahead uit Deventer en Blauw-Wit uit Amsterdam een voetbalveld in Hilversum. Er is een kampioenswedstrijd nodig op neutraal terrein. Reden: een blunder van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Ondanks een beter doelsaldo is de club uit Deventer toch nog geen kampioen.

‘Hoogst ongebruikelijk tijdstip’

De weg naar die allesbeslissende kampioenswedstrijd is een bijzondere te noemen. Go-Ahead beleeft gouden jaren en wordt keer op keer kampioen van het district Oost. De Nederlandse voetbalcompetitie is op dat moment nog opgedeeld in vier districten, waarvan alle kampioenen in de nacompetitie tegen elkaar spelen om uit te maken wie met de titel naar huis gaat.

,,Een uitwedstrijd was een hele onderneming toen. Een spelersbus kende men niet echt. Je had een zesdaagse werkweek, en zondag om 14.00 uur was het tijd om te voetballen’’, legt Starink uit. Met afstand werd Go-Ahead in het jaar 1922 districtskampioen, in een competitie met onder andere Heracles, Vitesse, Quick Nijmegen en zelfs buurman Koninklijke UD. ,,Arbeiders tegen de ambtenaren’’, grinnikt Starink.