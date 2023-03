Go Ahead Eagles-fans mogen demonstreren in Leeuwarden: geen alcohol, geen wapens, eigen ordedienst

Voorst gaat niet voor noodopvang in oude Twellose school, ondanks oproep gemeente­raad: ‘Teleur­stel­lend’

Er worden op korte termijn geen vluchtelingen opgevangen in het gebouw van het oude Veluws College in Twello. Dat stelt het gemeentebestuur van Voorst. De gemeenteraad riep wethouder Peter Wormskamp eerder op tientallen vluchtelingen op te vangen in het gebouw in Twello. Volgens Wormskamp voldoet het gebouw echter niet aan de gestelde eisen voor opvang.