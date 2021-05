Go Ahead Eagles neemt afscheid van de vrijdagavond, zonder enige weemoed: ‘Voetbal hoort op zaterdag of zondag’

Van Wonderen drijft nog op adrenaline na GA Eag­les-feest, maar blik gaat nu op eredivisie: ‘Nee, er wordt niet aan mij getrokken’

16 mei De promotie van Go Ahead Eagles is een herinnering voor de eeuwigheid. Kees van Wonderen straalt als de gedachten teruggaan naar de meest memorabele hemelvaartsdagen uit zijn leven. Maar na het emotionele afscheid met zijn spelers gaat de blik in de hoogste versnelling vooruit en begint de wederopbouw van een nieuwe, eredivisiewaardige selectie. Eentje die Deventer ook na komend seizoen moet verzekeren van een toekomst op het hoogste niveau.