Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk na urenlang getwijfel tóch afgelast, tot onvrede fans: ‘Schaam je kapot’

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk is na lang getwijfel en veel overleg afgelast. Scheidsrechter Jochem Kamphuis nam die beslissing uiteindelijk onder druk van beide ploegen, omdat het veld onbespeelbaar zou zijn.

Om 18.00 uur werd het veld gekeurd en in eerste instantie kwam het bericht dat de wedstrijd was afgelast. Vervolgens werd de wedstrijd van 20.00 uur naar 20.30 uur en later 20.45 uur verschoven. Supporters van beide ploegen waren al in de Adelaarshorst om de hun ploegen te steunen en zullen het flink koud hebben gehad in de winterse omstandigheden. Iets na 20.45 uur, na de warming-up, werd de wedstrijd alsnog afgelast. Het leidde tot onvrede bij het publiek: ,,Schaam je kapot!”, scandeerden ze na de beslissing.

Joseph Oosting

,,We stonden op weg hier naartoe al heel lang in de file", zei RKC-trainer Joseph Oosting tegen ESPN. ,,Er viel veel sneeuw, we hebben er alles aan gedaan, maar het kan gewoon niet. Het publiek gaat fluiten en dat snap ik, want die komen hierheen. Maar het veld is gewoon niet bespeelbaar. De scheidsrechter wilde gaan spelen, maar we hebben als clubs gezegd dat het niet verantwoord is. Het is dapper dat hij dit nu besluit.”

Volledig scherm De spelers van Go Ahead Eagles kunnen zich weer omkleden. © ANP

René Hake

,,Het is helemaal niet leuk", aldus Go Ahead Eagles-trainer René Hake. ,,Ik snap niet dat de supporters zo reageren, want dit was drie uur geleden al duidelijk. Kamphuis volgt waarschijnlijk de procedures die hem zijn opgelegd. Het was voor de waming-up ook goed, maar daarna bleek dat het veld onbespeelbaar was. Dan steken we de koppen bij elkaar om het duel af te gelasten. Dan vind ik het dapper van Kamphuis dat hij de wedstrijd heeft afgelast. Ik denk wel dat het eerder had gekund, nu zijn supporters voor niks gekomen. Voor RKC is het zonde dat ze moesten komen.”

,,Het was gewoon niet te doen", aldus RKC-spits Michiel Kramer. ,,We hebben aangegeven dat het onverantwoordelijk was om te spelen. Het is ontzettend vervelend voor het publiek, maar voor ons als voetballers wel de beste beslissing. We vinden het gewoon gevaarlijk.”

,,Ik begrijp de reactie van de supporters", zei Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl. ,,Ze hadden er alle begrip voor gehad als het eerder was afgelast. Over een uurtje zullen ze vast denken dat het beter is zo en ze zullen nu wel een biertje gaan drinken. Een terechte beslissing, jammer dat het zo lang duurde.”

De wedstrijd Almere City FC-Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie werd óók afgelast. De thuisploeg kon vandaag het Bronzen Schild voor de derde periode winnen.

De KNVB komt later met een statement waarin het ook aan zal geven wanneer de wedstrijd ingehaald wordt. In januari werd de heenwedstrijd in Waalwijk ook al afgelast door de sneeuwval.

