Go Ahead Eagles wacht al twintig jaar op thuiszege tegen Heracles

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nieuwe coronapiek Staphorst tikt bijna jaar oud record aan, ook stijging in Apeldoorn

12 oktober In Gelderland en de veiligheidsregio Overijssel zijn in de afgelopen 24 uur relatief veel coronabesmettingen gemeld. Staphorst is - opnieuw - met afstand de koploper in Nederland. Zwartewaterland, Apeldoorn, Elburg en Harderwijk vallen ook op.