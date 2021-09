Go Ahead Eagles wacht traditioneel loodzware uitbeurt in Fries bastion

Schapen in Bathmen uit weide geroofd en ter plaatse geslacht

8 september Twee schapen die in een weide langs de Holterweg in Bathmen graasden, zijn door onbekenden ter plaatse geslacht. De eigenaren van de dieren vonden de restanten in een sloot. De bouten hebben de daders meegenomen. ,,Dit is heel professioneel gebeurd. Als je zag hoe de huiden erbij lagen, dat kan eigenlijk alleen een slager doen.”