Go Ahead Eagles zwaait Veldmate uit bij IJsselderby

Rugbysters uit heel Nederland ‘warmen op’ bij Deventer Pickwick Players: ‘Mijn hele sociale leven draait om het rugby’

13 september ,,We kennen elkaar allemaal. Daarom is het zo tof dat iedereen uit Nederland nu hier naar Deventer is gekomen.’’ Santhoshika (zeg maar ‘Sunny’) Smits is captain van het damesteam van Deventer rugbyclub The Pickwick Players en trots dat de vierde Landelijke Opwarmdag Damesrugby gelijk de drukste is. ,,Er zijn zeventien teams gekomen. Plus een aantal losse speelsters waarvan het team niet kon komen.’’