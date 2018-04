Goddelijke Pan Deventer kunstenaars zit op dak conservatorium Enschede

Spannend moment

Kramer: "En nu zit Pan hier in Enschede alsof het er altijd al heeft gezeten. Geweldig!" De directeur, zelf woonachtig in Terwolde, is stiekem ook wel een beetje opgelucht. ,,Ik zag hoe het beeld vanochtend uit de werkplaats werd gehaald, maar het moment van plaatsing op ons dak was het allerspannendst."

Met de komst van Pan is het pand nu aangekleed. "Het beeld past bij het pand, maar ook bij de opleiding. Onze studenten zijn volop in ontwikkeling en klaar om de wereld in te springen." Pan geldt in de Griekse mythologie als de god van het woud en het dierlijk instinct, maar was ook een fluitspeler. Naar hem is de panfluit vernoemd.