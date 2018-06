Goed nieuws voor Erdogan: drukte bij Turkse verkiezingen in Deventer

Speler (40) onwel bij sv Colmschate, reanimatie op het veld

14 juni Een 40-jarige voetballer uit Deventer is vanavond tijdens een wedstrijd op het terrein van sv Colmschate onwel geraakt. De man kon op het veld gereanimeerd worden met een AED en dankzij inzet van politie en ambulance. Hij is via het ziekenhuis in Deventer later op de avond overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle.