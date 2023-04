Goed om te weten: deze maatregelen treft gemeente Deventer voor Koningsdag 2023

Rugby Met revanche op Groningen sluit Pickwick Players seizoen positief af

The Pickwick Players zijn erin geslaagd revanche te nemen voor de eerdere uitnederlaag tegen Groningen. Op herhaling in het noorden werd het ditmaal 14-34 voor de Deventenaren. Dankzij de zege in de laatste wedstrijd van het seizoen winnen de Pickwick Players de degradatiepoule, en mogen zij volgend jaar wederom uitkomen in de tweede klasse.