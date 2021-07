Goed waterbeheer en slim maaien: zeldzame orchidee keert terug op Sallandse Heuvelrug

Goed maaien en de waterstanden op orde brengen. Daarmee keren bijzondere planten, die tientallen jaren niet meer zijn gezien, terug op de Sallandse Heuvelrug. Vorig jaar werd natuurorganisatie IVN al verrast door de terugkeer van onder meer de parnassia, nu is ook een zeldzame en beschermde Europese orchidee weer gezien: de groenknolorchis.

Op een perceel van Natuurmonumenten in de buurt van Raalte vond Jaap Ex, die er ook grond bezit, liefst negen exemplaren van de orchidee, die tot nu toe alleen op laagveen- en kustgebieden voorkwam en niet in een beekdal waar ze nu gevonden is.

,,Ik was op zoek naar andere plantjes, maar vond toen een voor mij nieuwe soort. Ik zag direct dat het iets bijzonders was, een orchidee die ik niet eerder had gezien. De app op mijn telefoon bracht uitsluitsel.”

Maaibeheer

De vondst kan volgens Natuurmonumenten gezien worden als een indicatie van een gezond en goed beheerd natuurgebied. ,,Als de omstandigheden in orde zijn, kunnen planten zich daadwerkelijk vestigen”, zegt boswachter Ruben Vermeer.

Natuurmonumenten heeft daarom met het waterschap de laatste jaren gewerkt aan de verbetering van het waterbeheer. Daarnaast wordt er een uitgekiend en consequent maaibeheer toegepast waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Waar de groenknolorchis precies gevonden is, wil ontdekker Ex niet zeggen. ,,Er zijn blijkbaar mensen die het dan interessant vinden om die plantjes te gaan plukken. Dat willen we voorkomen.”

De Parnassia. © G Jansen

Geïsoleerd

De natuurgebiedjes waar de parnassia, de groenknolorchis en andere bijzondere soorten gevonden zijn, liggen allemaal in een voormalig beekdal aan de rand van de Sallandse Heuvelrug.

Ondanks de bijzondere vondsten is er volgens boswachter Vermeer van Natuurmonumenten nog veel te verbeteren. ,,Deze natuurgebiedjes zijn klein en liggen geïsoleerd. De flora is spectaculair hersteld, maar de fauna van deze hooilanden is nog niet wat het ooit was.”

De bloemen in de gebieden zijn vanaf wandelpaden aan de randen te bewonderen. Vanwege de kwetsbare natuur zijn er verder geen recreatieve voorzieningen in de gebieden zelf.

Korhoenders

Om ook de fauna weer op orde te krijgen, besloot de provincie Overijssel enkele weken geleden om de komende vijf jaar door te gaan met het uitzetten van Zweedse korhoenders. De import van de Zweedse hanen is nodig om de toekomst van de vogel in het nationale park veilig te stellen. Dit kost 300.000 euro en is niet onomstreden.

Natuurorganisaties plaatsten de afgelopen jaren vraagtekens bij het invliegen van de Zweedse korhoenders dat kansloos en ook onethisch zou zijn. Veel jonge vogels sterven direct na de geboorte omdat er nog te weinig voedsel is.

Twee korhoenders. © Buiten-beeld