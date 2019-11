Goede communicatie toverwoord bij Deventer Ziekenhuis

Raadselach­tig ‘zinkgaatje’ in de Menstraat in Deventer: geluk voor passerende automobi­list

7 november In de Menstraat in de binnenstad van Deventer is een zogenaamd zinkgat ontstaan. Het gaat om een relatief klein ‘sinkhole’, van nog geen meter bij een meter, en ongeveer een meter diep. Een auto had veel geluk, zeggen getuigen.