Goede voornemens? GA Eagles daagt supporters uit om fitter te worden met hulp van spelers

Voetbalclub Go Ahead Eagles in Deventer daagt supporters uit om onder bezielende leiding van spelers van het eerste elftal aan de eigen gezondheid te werken. Het fitheidsprogramma begint komend voorjaar en duurt in totaal twaalf weken. Deelnemers worden onderverdeeld in drie teams, die worden uitgedaagd om meer te bewegen, gezonder te eten en zo fitter te worden.

Wouter Rutgers, woordvoerder van GA Eagles, legt uit dat het programma Fit like an Eagle voortkomt uit een samenwerking van de voetbalclub met Salland Zorgverzekeringen, sportschool Fit & Fun, Sportbedrijf Deventer en Deventer Ziekenhuis. ,,Met deze partijen zitten wij vaker om tafel. Tijdens één van die gesprekken kwam het idee iets te doen waarbij we écht onze krachten bundelen.”

Challenge

Fit like an Eagle is volgens Rutgers een fitheidschallenge. ,,We zoeken 24 deelnemers in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Het doel is hen op een laagdrempelige manier te enthousiasmeren om aan hun gezondheid te werken en nou eens écht werk te maken van goede voornemens. Denk aan meer bewegen, gezonder eten en misschien stoppen met bepaalde slechte gewoonten. De deelnemers worden verdeeld in drie teams, die dan met elkaar de strijd aangaan.”

De teams staan onder leiding van spelers van GA Eagles: Jeroen Veldmate (team V), Martijn Berden en Boyd Lucassen (team B&B) en Donny van Iperen (team Donny). ,,Het is niet zo dat we specifiek alleen supporters van onze club zoeken”, zegt Rutgers. ,,We willen niemand buitensluiten en daarom is iedereen welkom om zich aan te melden, ook mensen die niet van voetbal houden. Maar omdat er in deze omgeving veel mensen met een roodgeel hart wonen, vermoeden we dat er supporters onder onze deelnemers zullen zitten. Dat onze spelers als teamcaptains fungeren, is voor deze mensen mogelijk een extra stimulans.”

Intakegesprekken