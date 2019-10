Goedmakertje voor bewoners woonzorgcentrum Deventer: 220 gebakjes van supermarkt Dirk

Het was een goedmakertje van manager Rolf Stroot aan alle 220 bewoners. ,,De bewoners van het tehuis komen hier vaak in de winkel en houden graag een praatje. We hadden er niet goed over nagedacht dat veel niet goed te been zijn’’, vertelt Stroot. Hij is blij dat de supermarkt op deze manier haar vaste klanten kan bedienen. En de bewoners? Die waren vooral blij met Riet. En met de taartjes, waar ze tijdens de koffie lekker van smikkelden.