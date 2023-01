Gonnus (61) bekladde auto’s en eindigde in de cel: ‘Slechte dingen vernielen noem ik geen geweld’

Ooit was ze een beruchte milieu- en vredesactivist. Ketende zich vast aan F16’s, vernielde landingsbanen en auto’s, belandde in de gevangenis - en ontsnapte eruit. Nu viert het klimaatactivisme hoogtij maar zit Gonnus Doeven (61) gedesillusioneerd in haar spartaans ingerichte flatje in Deventer. ,,Iedereen wil duurzaamheid, maar zonder welvaart in te leveren. Dat gaat dus niet hè.’’

Actievoeren voor een beter klimaat, wie kijkt er nog van op? Opa’s en oma’s bezetten kruispunten, scholieren laten op Instagram zien hoe ze zich vastketenen aan privéjets en klimaatklevers plakken zich aan schilderijen vast en vertellen erover in talkshows. En klimaatbeweging Extincion Rebellion kondigde eerder deze week aan dat ze haar ontwrichtende acties nog wat verder opschroeft.

Quote Nee, slechte dingen vernielen noem ik geen geweld Gonnus Doeven

Nee, dan begin jaren 90, toen Gonnus Doeven op het hoogtepunt van haar actiecarrière was. In eigen kring bewonderd om haar onverschrokkenheid, maar daarbuiten toch vooral gezien als dorpsgekkie, waar meewarig of met onbegrip naar werd gekeken. Want - ja, het waren andere tijden - wie verzet zich nou tegen hét symbool van de vooruitgang, de auto?

Het is dat er in die tijd nog geen woord van het jaar bestond, anders was ‘klimaatkladderaar’ zeker een kandidaat geweest. Want zo begon het allemaal voor Gonnus, met een pot verf en een kwast.

Driewieler

In haar flat is te zien dat ze nog steeds naar haar principes leeft. Alleen het hoognodige staat er, en zo te zien al heel wat jaren. Op tafel dan wel weer een verdwaald kerststukje, compleet met lampjes. Daarover later meer.

De vrouw die bekend werd van de kreet ‘ga toch fietsen’ heeft uiteraard geen auto voor de deur staan. Heel soms, als het echt niet anders kan, stapt ze bij iemand in, maar normaliter is haar driewieler - ze kampt met lichamelijk ongemak - haar enige vervoermiddel.

Hoe kwam je als Deventer studente in het activisme terecht?

,,Ik was al jong geïnteresseerd in maatschappelijke thema’s en het actiewereldje trok me wel. In Deventer werd net een opleiding milieukunde gestart, dat leek me een mooie combi. Me verdiepen in milieuthema’s en actievoeren. Mijn officiële naam is Gonda, maar ik werd altijd Gonnie genoemd. Gonnie was een verlegen en onzeker meisje. Toen ik op kamers ging, besloot ik niet meer bang en onzeker te zijn. Voortaan was ik Gonnus.”

Studeren en actievoeren. De balans sloeg snel door naar het laatste. Waar begon het mee?

,,Met autoreclames. Die grote billboards. Schaamteloos vond ik het, die moordmachines aanprijzen die ook nog eens ons klimaat verpesten. Dan gingen we daaroverheen kalken: ‘ga toch fietsen’ of ‘auw auw auwto’. Ik deed het wel netjes hoor. In blokschrift. Niet dat ik er een verfbom tegenaan gooide ofzo.’’



Volledig scherm Gonnus Doeven in het begin van haar actiecarrière terwijl ze een autoreclame bekladt in haar woonplaats Deventer. Ze zou talloze keren opgepakt worden. © Ewout Staartjes

Dat klinkt nog redelijk onschuldig. Toch drong je al snel tot diep in het actiemilieu door.

,,Nou, dat viel wel mee. Ik las een keer in de Volkskrant dat Gonnus D. door de veiligheidsdiensten tot de harde kern werd gerekend. Ik zou meegedaan hebben aan het in de fik steken van twee helikopters van Defensie. Maar dat was niet zo.”



Wat deed je wel?

,,Veel demonstraties en bezettingen. Bij Woensdrecht bijvoorbeeld, tegen de geplande stationering van kruisraketten. Dan sloegen we ons kamp op en bivakkeerden we daar. Verlichting van landingsbanen van militaire luchthavens onklaar maken. En ik heb mee ingebroken bij Hollandse Signaal Apparaten. Bij auto-importeurs schilderden we ’s nachts witte kruizen op 1200 auto’s. Met waterverf, hoor. Daar baalden ze natuurlijk van, maar de auto’s gingen door de wasstraat en dat was het. Dat vonden we wel veel werk voor weinig impact. De volgende keer bedachten we dan ook maar de banden lek te steken, dan konden ze tenminste niet zo makkelijk door de wasstraat.’’



Volledig scherm Met haar acties haalde Gonnus Doeven regelmatig het nieuws. © privefoto

Je bent nu een jaar of dertig verder. Denk je niet achteraf: dat kon echt niet, wat we toen deden?

,,Nee. Ik sta er nog steeds achter. Maar bij onze groep - we noemden ons het Milieu Bevrijdings Team - hadden we wel duidelijke grenzen. We waren geweldloos en...”



Auto’s vernielen is geen geweld?

,,Nee, slechte dingen vernielen noem ik geen geweld. De acties waren nooit gericht tegen mensen, we zochten ook niemand thuis op.’’



Volledig scherm Bezettingsactie bij een autobedrijf, met Gonnus Doeven op de voorgrond. © privefoto

Is er dan geen enkele actie waar je spijt van hebt?

,,Nou... Eén ding. In Woensdrecht. Af en toe deden de militairen een zoekactie in ons tentenkamp en ze smeten alles uit de tenten. Ik vond mijn wekker terug in een plas water. Voor de grap heb ik hem ingepakt, touwtje erom en over het hek gegooid. Later hoorde ik pas dat ze dachten dat het een bom was en dat de Explosieven Opruimingsdienst moest komen. Er is nog een zoekactie opgezet naar de eigenaar van de wekker. Wist ik veel dat ze het serieus zouden nemen. Het was niet mijn bedoeling om mensen schrik aan te jagen. Het is met een sisser afgelopen.’’



Dat kun je niet zeggen van jouw veroordeling.

,,Ik kreeg vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk vanwege acties bij de auto-importeurs. Die heb ik uitgezeten in de halfopen gevangenis in Ter Peel. Daar heb ik een van mijn leukste acties gedaan. Terwijl ik daar zat, kwam in het nieuws dat de overheid had besloten om het autogebruik niet langer te ontmoedigen. Ik was woedend. Ze gooiden gewoon de handdoek in de ring! Met een groep vrienden besloot ik een actie te doen op de weg nabij de gevangenis. Zij kwamen met fietsen en spandoeken, en ik heb een gat door het hek geknipt en heb me laten ophalen. Terwijl we er stonden, kwam de politie langs. Ze zeiden dat er iemand ontsnapt was en of wij misschien iets gezien hadden...”



Hoe liep het af?

,,Even later kwamen ze met gevangenispersoneel terug en toen ben ik gewoon weer mee teruggegaan. Een ontsnapping is niet strafbaar, maar ik kreeg nog wel een paar weken extra vanwege de vernieling van het hek.’’



Je praat nogal luchtig over je gevangenistijd. Terwijl het mij nogal ingrijpend lijkt.

,,Och ja. Ik weet het niet... Ik was wel een vreemde eend in de bijt, het was soms moeilijk om aansluiting te vinden. Ik ben niet zo sociaal. Maar er gebeurden ook leuke dingen. Een keer met kerst mocht iedereen naar huis, maar ik had niemand om naartoe te gaan. Ik was de enige die vrijwillig achterbleef. En vervolgens werd er van alles georganiseerd door het personeel. Ik dacht: het gaat me niet gebeuren dat ik in de bajes de leukste kerst van mijn leven ga hebben. Dus ik heb me nogal nors gedragen.’’



Volledig scherm © Ronald Hissink

Gaf je celstraf je meer status bij het Milieu Bevrijdings Team?

,,Ik zeg niet gelijk nee.” Na een lange stilte: ,,Het is niet echt statusverhogend, maar het levert wel respect op als je vast komt te zitten omdat je vecht voor je idealen. Maar je moet wel gewoon blijven doen.”



Jouw leven bestond uit actievoeren. Waarom heb je er een punt achter gezet?

,,Ik werd het beu dat ík degene was die zich elke keer moest verantwoorden en straf kreeg. Er zijn mensen die met hun gewone leven meer kapotmaken dan ik met mijn acties, en die hoeven zich nooit te verantwoorden. Toen heb ik gezegd: dan doe ik het ook niet meer.’’



Volledig scherm Gonnus Doeven was het uiteindelijk beu dat zij degene was die zich moest verantwoorden. © privefoto

Hoe zag je leven eruit toen je je actiecarrière had beëindigd? Terwijl jouw leeftijdgenoten allang aan huisje-boompje-beestje waren begonnen, woonde jij nog in een kraakpand.

,,Ja, ik vond mezelf terug op een beschimmelde zolderkamer. Ik dacht dat het vanzelf zou gaan, dat iedereen rond de 30 gewoon in een leuk huisje woont en een relatie heeft. Ik had het best gewild, maar ik was onnozel. In mijn actietijd zijn er weleens mensen geweest die tegen mij zeiden: ik vind jou leuk. Geen idee wat ze daarmee bedoelden.”



Heb je het gevoel dat je de boot gemist hebt door je actietijd?

,,Het had meer met mijzelf te maken dan met het actievoeren. Ik zit ingewikkeld in elkaar.”



Wat heeft de studie milieukunde je gebracht?

,,Weinig. Ik heb de opleiding afgerond, maar met hakken over de sloot. Ik heb bij de wereldwinkel gewerkt, en als schoonmaker. En ik heb de boekhouding gedaan voor sociale organisaties. Ook heb ik een tijdje in de bijstand gewerkt als sociale boekhouder. Dat ik mijn verdiensten moest afstaan aan de gemeente vond ik logisch, maar het was elk jaar veel gedoe om kwijtschelding te regelen. Het werd steeds onzekerder of ik het wel zou krijgen. Ik wil graag werken maar niet ónder bijstandsniveau leven. Ik had het kunnen aanvechten, maar ik was het vechten moe. Dus ik ben onlangs gestopt en dat is zo’n bevrijding... Ik heb me voorgenomen om alleen nog maar te knippen en plakken en knutselen.”

Ze wijst naar het kerststukje dat nog op tafel staat. ,,Heb ik laatst in het buurthuis gemaakt. Weet je, ik heb mijn ding gedaan, ik wil nu ook een leuk leven hebben.”



De strijdbare actievoerder van weleer, knutselend in het buurthuis. Waar is het heilige vuur gebleven?

,,Dat is er nog, heus. Maar ik wil niet meer zo verbitterd zijn. Elke keer als ik het nieuws lees, word ik weer zo boos. Dus nu probeer ik het op een andere manier, ik schrijf een boek over hoe volgens mij alle problemen op de wereld zijn ontstaan en wat we eraan kunnen doen. Maar ik ben al tien jaar bezig en het schiet niet op...”



Volledig scherm ‘Ik wil niet verbitterd zijn’, zegt Gonnus Doeven nu. © Ronald Hissink

Je kunt ook weer gaan actievoeren. Steeds meer mensen doen wat jij destijds deed. Waarom sluit je je niet aan bij Extinction Rebellion?

,,Ik mis bij hen de aandacht voor de gevolgen van ons duurzaamheidsstreven op de derde wereld. Iedereen wil duurzaam worden, maar zonder welvaart in te leveren. Dat gaat dus niet hè. Extinction Rebellion eist dat we stoppen met fossiele energie, maar met schone energie putten we de aarde even hard uit en treffen we de ontwikkelingslanden even hard.’’



,,De belangrijkste boodschap moet zijn: streven naar minder welvaart. Je mag niet alle grondstoffen naar je toetrekken om klimaatneutraal te worden en de rest van de wereld laten stikken. Elk individueel lid van Extinction Rebellion zal het vast met me eens zijn, maar bij de organisatie als geheel mis ik die solidariteit. Ik lees het niet terug in hun doelstellingen. Als ze het erin zetten, sta ik morgen weer vooraan.”



Jij bent dus van de principes. Wat vind je ervan dat de meeste actievoerders niet zo rechtlijnig zijn als jij? De ene dag een landingsbaan bezetten en de volgende dag het vliegtuig pakken voor een stedentrip?

,,Tja. Mag je als actievoerder genieten van de geneugten van het leven en toch een boodschap hebben? Ik vind dat moeilijk, de verleidingen zijn overal en zeker voor de jongeren. Zelf ben ik altijd heel consequent geweest maar daar word je niet leuker van. Met alleen boos en verbitterd zijn los je ook niets op.”



Toch heb je wel succes gehad met je slogan ‘ga toch fietsen’. Half Nederland rijdt op een e-bike.

Ze veert overeind. ,,Verschrikkelijk. Verbied de e-bikes, en wel meteen. Ze zijn net zo erg als auto’s. Alsof die batterijen niet vervuilend zijn en geen stroom vreten. Elektrisch fietsen is echt nergens voor nodig.”



Extincition Rebellion: ‘Verdeel gevolgen klimaatcrisis rechtvaardig’ Extinction Rebellion-woordvoerder Tessel Hofstede uit Olst erkent dat de klimaatbeweging van oudsher weinig oog heeft gehad voor de globale verhoudingen. ,,Gonnus Doeven maakt daar een belangrijk punt. Ook voor mensen die zich bij XR aansluiten is dit soms ‘wakker worden’ – dat wat wij doen in rijke landen direct gevolgen heeft voor landen die minder welvarend zijn in andere delen van de wereld.” ,,Besef van die globale samenhang is onderdeel van een proces van bewustwording. Daarom is klimaatrechtvaardigheid, waarbij de gevolgen van de klimaatcrisis rechtvaardig verdeeld moeten worden en grote plunderaars hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat ze hebben aangericht, een belangrijke eis van XR.” Over de vraag of je milieuactivist kunt zijn als je niet (helemaal) leeft naar je eigen overtuigingen, zegt Hofstede: ,,Veel klimaatactivisten, ook bij Extinction Rebellion, willen graag zo klimaatneutraal en milieuvriendelijk mogelijk leven. Vaak veranderen mensen hun eigen leven, zoals veganistisch gaan eten of geen fastfashion kopen. Voor anderen is duurzaamheid niet mogelijk, omdat het duur is, of ingewikkeld, omdat ze kennis missen, en ook omdat verleidingen groot zijn.” ,,XR gaat ervan uit dat individuele verandering mooi maar onvoldoende is. Een belangrijk principe van XR is dat wij elkaar de maat niet nemen: no shaming and blaming. Bij XR is iedereen welkom. Als we pas in actie mogen komen als we zelf ‘alles goed doen’, kunnen we dat systeem niet veranderen.”

