Gorssel gaat schoon de maand uit dankzij prikkers: ‘Dit is blijkbaar de plek om luiers weg te gooien’

Minister Sigrid Kaag brengt werkbezoek aan ‘plantaar­di­ge ei­wit-ma­ker’ in Twello

23 september Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel was vandaag op werkbezoek bij Ruitenberg Ingredients in Twello. Ruitenberg is een innovatieve ontwikkelaar en producent van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie.