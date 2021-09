Gorssel verrast met 12.000 euro voor Spieren voor Spieren patiënte én tophockeyster Minke Booij

Deventerse Yvonne (60) - ‘de vrouw met het masker’ - koos voor de dood: ‘Ze was sterk en vol humor’

4 september Yvonne Fiselier (60) werd in Deventer en omstreken tegen wil en dank het gezicht van mensen met de onbekende ziekte Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS). Een aandoening waardoor je elk moment zeer onwel kunt worden vanwege contact met synthetische en chemische stoffen of parfummetjes. Ze was gedwongen een geïsoleerd maar rusteloos leven te leiden, of beter gezegd ‘te lijden’. Alleen euthanasie kon de rust brengen waar ze naar verlangde.