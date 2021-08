Gorsselse heide staat in bloei: ‘Fantastisch dat herstelplan zulke duidelijke resultaten laat zien’

VIDEO Burgemees­ter Penninx van Voorst aangenaam verrast door afscheids­film: ‘Dit is een prachtig cadeau’

5 augustus De opening van de film is wat mysterieus. Oud-politicus, schrijver en Twellonaar Jan Terlouw begint met de zin: ‘Mensen, ik zal jullie een verhaal vertellen’. Al snel volgen allerlei verhalen, die stuk voor stuk gaan over de Voorster burgemeester Jos Penninx, die sinds afgelopen maandag officieel ‘in ruste’ is. De afscheidsfilm is een speciaal cadeautje van de gemeente Voorst. ,,Dit doet mij best veel.’’