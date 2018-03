Gouden Achtereekte krijgt felicitaties én excuses van de koning

Vermiste jongen (16) in Bathmen met hulp helikopter gevonden

23 maart De politie is vanavond op zoek geweest naar een 16-jarige jongen die vermist werd in Bathmen. Daarvoor werd vanavond een helikopter ingezet. Om 21.52 uur ging er een burgernetoproep uit om naar hem uit te kijken. Om 23.21 uur kon gemeld worden dat de jongen gevonden was.