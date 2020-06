‘Graffiti-boerderij’ op dijk richting Olst tegen de vlakte, maar buren maken bezwaar tegen bouwplan

VVD wil de ‘turbo’ op woning­markt in Zwolle en Deventer: ‘We moeten actie ondernemen’

6:00 Het Deventer en Zwolse woningtekort is schrijnend, het behoort tot de landelijke top. De grootste steden in het land kregen al een woondeal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die brengt nieuwbouwplannen in stroomversnelling. Kamerlid Daniel Koershuis (VVD) wil nu ook zo’n deal voor Deventer en Zwolle. Wat houdt die in? En komt-ie er daadwerkelijk?