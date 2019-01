Grapje over aanhouding brandweerman ‘evaluatiepuntje’ voor politie in Deventer

Voor veel oplettende lezers op Facebook werd al snel duidelijk dat het ging om ‘gebbetje’ tussen de hulpdiensten, maar niet voor iedereen. Uit de tientallen reacties onder het bericht blijkt dat meerdere mensen zich afvragen of het bericht ‘echt’ is, of nepnieuws. Hoort de politie wel grapjes in berichtgeving te maken die mensen op het verkeerde been kunnen zetten? Volgens Nanda Kappers, communicatieadviseur bij de politie, is dat de vraag. Zij noemt het bericht een ‘evaluatiepuntje’ voor de omgang met social media. „Je kunt je afvragen of dit niet op een andere manier had gemoeten, daar zullen we ook met collega's over praten.”