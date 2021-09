Grapperhaus kan vragen over onderzoek coldcaseteam naar Deventer moordzaak nog niet beantwoorden

Jan ‘de kattenman’ vangt bot bij gemeente Deventer: petitie over kattenover­last ter kennisge­ving aangenomen

17 september De strijd tegen kattenoverlast in Deventer strandt bij de gemeente. Jan Kroon startte afgelopen mei een petitie om te polsen of zijn stadsgenoten zijn ergernis delen. Met 285 handtekeningen op de teller stapte hij naar de gemeente, maar die neemt de brief ‘ter kennisgeving’ aan. „Blijkbaar zitten ze er niet op te wachten om in actie te komen.”