Grasmaaier belandt in Deventer sloot, man bekneld

Stayokay Gorssel wil de ‘gezellig­ste huiskamer van de Achterhoek zijn’

11:30 Geen grote slaapzalen meer zoals in de jeugdherbergen, maar nog steeds richten de Stayokay-hostels zich op de toeristen met de kleine beurs. In Gorssel is de stayokay De Kleine Haar fors verbouwd en wordt morgen officieel weer heropend. ,,Mensen komen vaak nog heel bewust naar een stayokay’’