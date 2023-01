Grasmaaierhandel Overmars Twello failliet: ‘Het is nog maar amper bekend en er staan al geïnteresseerden klaar’

‘Groen en levendig’ Kerkplein in Olst moet er dit jaar komen: ‘Het wordt echt van het dorp’

De oude stenen worden hergebruikt, het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde en toch ziet het Kerkplein in Olst er vanaf volgend jaar écht anders uit. Wat nu een versteend plein naast een drukke verkeerskruising is, wordt een 'groene en levendige’ plek in het hart van het dorp. ,,Er zijn steeds meer mensen betrokken bij geraakt. Het wordt echt een plein van het dorp.’’

11 januari