Gratis rondleidingen over ‘Nul-kunst’ bij EICAS in Deventer: ‘Je hebt al je zintuigen nodig’

Hilde Dorrestein is een van de rondleiders, zij vertelt over de kunst. ,,Nul-kunst is niet makkelijk. Nul doet een ander beroep op de kijker. Bij het bekijken van het eigenzinnige werk van onder andere Armando, Jan Henderikse en Henk Peeters heb je al je zintuigen nodig. Het is boeiend om met een aantal bezoekers wat dieper op de kunstwerken in te gaan. Er ontstaan telkens weer bijzondere discussies en het maakt dat je anders gaat kijken.”