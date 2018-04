Gratis stadswandeling Deventer loopt uitstekend met honderden deelnemers

Terwijl de winkels in de Deventer binnenstad nog opstarten is het al druk bij de ANWB in de Broederenstraat. Vrijwilligers staan klaar, de koffie is gezet en de eerste wandelaars komen naar de winkel, waar de 900 'goodiebags' met aanbiedingen van Deventer winkels al klaarstaan.

Naar boven

,,We kregen een mail van de ANWB over de wandeling en hebben ons gelijk ingeschreven. Zo'n mooie oude stad met leuke kleine winkels...'' Willem en Annelies Kwakkel uit Apeldoorn hebben er zin in. Ze liepen al eerder mee in Zutphen en Utrecht. In Deventer waren ze nog niet. ,,We komen voor de sfeer en de oude panden'', zegt Annelies. ,,Door zo'n stadsgids leer je naar boven kijken. Dan zie je zoveel méér!''

De Apeldoorners zijn niet alleen. Anne van Brussel van de ANWB zegt dat veel meer mensen op de wandeling in Deventer zijn afgekomen dan was verwacht. ,,Het valt samen met onze wandelweken. Dan organiseren we in heel Nederland stadswandelingen. Maar zo druk als in Deventer is het in andere steden normaal gesproken niet.''

Uitdaging

Honderden mensen op één dag rondleiden is een hele uitdaging. Er zijn wel vaker grote groepen in de stad, maar dit is uitzonderlijk, zegt Heleen Renting van de VVV. Samen met de ANWB heeft ze de rondleidingen georganiseerd. Haar gidsen en die van het Gilde Deventer, nemen ieder ongeveer twintig mensen op sleeptouw. Vrijwilligers van de ANWB, gestoken in felle, gele jassen wandelen mee. Zo lopen ieder uur meerdere groepen bewonderend door de stad.

Veel mensen komen net als Willem en Annelies uit de regio, zegt Anne. ,,De deelnemers komen uit heel Nederland, maar zo'n zestig procent woont toch in de buurt van Deventer.'' Zoals René Greve. De Deventenaar vindt zijn woonplaats geweldig en bezoekt ook vaak lezingen over de lokale geschiedenis. ,,De stad heeft zo'n rijke historie'', zegt hij voorafgaand aan de wandeling. ,,Ik weet al veel, maar je hoort misschien toch iets anders.''