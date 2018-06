Gratis trouwen in Deventer? Ja, maar dan wel minder vaak

Deventer wil het aantal momenten dat kosteloos getrouwd kan worden terugschroeven. Als alternatief is er straks het budgethuwelijk. ,,Niet iedereen hoeft meer al die toeters en bellen.''

Kosteloos trouwen kan straks in Deventer alleen nog op maandagochtend. Tot nu toe kon dat ook nog op dinsdagochtend. Als alternatief stelt het college van burgemeester en wethouders het budgethuwelijk voor. Die sobere ceremonie vindt niet plaats in de romantische trouwzaal, maar in de kleinere en zakelijkere ondertrouwkamer.

Het ‘light-huwelijk’ gaat volgens de gemeente waarschijnlijk 175 euro kosten, waar een normale ceremonie in de trouwzaal 327 euro kost op een doordeweekse dag. Wie een speech wil, betaalt straks een meerprijs van negentig euro. Nu zat daarvoor nog standaard een bedrag inbegrepen in de kosten. Het ‘ja-woord’ wordt ook zonder speech wel gewoon nog uitgesproken. Dat is wettelijk verplicht, in tegenstelling tot bij een geregistreerd partnerschap.

Populair

Kosteloos trouwen is volgens de gemeente de laatste jaren razend populair, ook bij wie het eigenlijk wél kan betalen. De verwachting is dat dat aantal ook door het budgethuwelijk zal afnemen. In het afgelopen jaar werden zo’n tachtig gratis huwelijken gesloten. Wie vanwege zijn minimale inkomen een kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft, kan nog altijd op alle doordeweekse dagen kosteloos trouwen.

Volgens de gemeente Deventer is de gewijzigde trouwopzet ingezet om twee redenen: enerzijds om in te zetten op de wensen van echtparen, die het trouwen steeds vaker als formele kwestie zien.

Dat ziet ook historicus Henk van Baalen, al sinds jaar en dag trouwambtenaar. ,,De wereld verandert. Lang niet iedereen hoeft meer dat droomhuwelijk met alle toeters en bellen. Voor velen is het een formele zaak.’’ Hij begrijpt die ontwikkeling, maar vindt het jammer. ,,Een bruiloft met een beetje decorum is toch het mooist. Overigens geef ik in alle gevallen geen garantie.’’

Ambtenaren

De gewijzigde trouwopzet is ook een manier om tegemoet te komen aan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Zij kregen tot nu toe vaak slechts voor drie uur werk geld, terwijl de werkelijke werktijd vaak bijna dubbel zo lang is. Zij doen straks alleen nog maar de huwelijken mét toespraak en krijgen daarvoor voor 4,5 uur werk betaald. Huwelijken zonder toespraak worden door ambtenaren van de gemeente gedaan.