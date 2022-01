Graven schoonmaken in Okkenbroek met NLDoet

Catja (60) staat Deventena­ren bij die tegen discrimina­tie aanlopen: ‘Wordt vaak verpakt als grap’

Op basis van huidskleur, geslacht, religie, leeftijd of handicap. Hoewel discriminatie volgens artikel 1 van de Nederlandse wet niet is toegestaan, is het nog aan de orde van de dag. Catja Stapper probeert daar vanuit Deventer wat aan te doen. Sinds afgelopen najaar is ze coördinator van het Meldpunt Discriminatie Deventer. ,,Discriminatie gebeurt zoveel meer dan alleen op basis van huidskleur.’’

