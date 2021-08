Griekse furie van GA Eagles laat Deventer vuur ontbranden tegen Sparta: ‘Werk genoeg nog, maar mentale opsteker die druk weghaalt’

video ‘Horrorlift’ Deventer gemaakt, maar verpleging durft er nog niet in: ‘Ik neem voorlopig nog de trap’

25 augustus De ‘horrorlift’ in Deventer is weer in gebruik. Woningcorporatie Rentree meldt dat de lift in het appartementengebouw aan de Roerstraat sinds vandaag weer functioneert. Een week geleden ontstond er voor de zoveelste keer een storing in de lift en zat een verpleegkundige van Solis ruim drie kwartier opgesloten in het hokje voordat ze bevrijd kon worden door de brandweer.