Griekse furie van Go Ahead Eagles laat Deventer vuur ontbranden: ‘Deze mentale opsteker haalt de druk weg’

Het Deventer vreemdelingenlegioen vol onbekenden - met tien nationaliteiten - werd in de eerste weken van de eredivisie door voetbalminnend Nederland meewarig bekeken. Onbekend maakt immers onbemind. Maar na drie wedstrijden is duidelijk dat de handen van trainer Kees van Wonderen werken aan een nieuw meesterwerk. Go Ahead Eagles is een nog lang niet volmaakt schilderij, maar het eerste laagje verf is veelbelovend.