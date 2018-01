Griepgolf velt basisscholen in Oost-Nederland

Ook in dit deel van het land zitten scholen met de handen in het haar. PON, de grootste vervangingspool voor zieke leerkrachten van Oost-Nederland, moest vorige week 133 klassen teleurstellen: de vervangers waren op. Maandag hebben 40 klassen geen invaller gekregen.

Lees ook Griepgolf velt basisscholen Lees meer

De situatie is zo nijpend dat onbevoegde invalassistenten worden ingezet. ,,Alles om te voorkomen dat kinderen huis moeten worden gestuurd’’, zegt PON-directeur Mini Schouten. PON regelt de vervanging voor 150 basisscholen, met 25.000 kinderen, op de Veluwe, in Salland en in de Achterhoek.

Niet gek

,,Tot 500 aanvragen voor invallers kunnen wij prima regelen’’, zegt Schouten. ,,Vorige week kregen we er 700. Daarvan hebben we er 133 niet kunnen oplossen. Dat kunnen de scholen niet volhouden. Het is dus niet gek dat er nu kinderen naar huis worden gestuurd.’’

Ook zonder griepgolf is het al lastig voldoende invalkrachten achter de hand te houden. ,,We hebben een vaste ploeg van 140 vervangers. De flexibele groep eromheen - zonder vast contract - telde 400 invallers. Dat aantal is in een jaar tijd gehalveerd. ,,Er zijn gewoon niet genoeg leerkrachten.’’

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) meldde eind vorige week op haar site dat er sinds medio december sprake is van een griepepidemie. Dat wil zeggen dat er meer dan 51 griepgevallen per 100.000 inwoners zijn. Huisartsen zien met name jonge kinderen (0-14 jaar) met griepverschijnselen in hun praktijk. Volgens het NIVEL is de piek van de epidemie nog niet bereikt.