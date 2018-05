Grietje B. in hoger beroep in moordzaak van haar man 'Dikke Lauwie' uit Deventer

Tijdens de zitting half april bleef zij volhouden dat het een ongeluk was, maar de rechter geloofde daar niet van. Hij noemde het een weloverwogen en rustig uitgevoerd misdrijf.

Lauwie van Lies - ook wel 'Dikke Lauwie' genoemd - werd in de nacht van 1 op 2 april 2017 in zijn woonwagen door vier kogels geraakt, drie keer in de borst en één keer in zijn hoofd. Volgens B. had hij haar eerder op de avond bedreigd, vanwege een ruzie over een flesje bier. ,,Hij zette een vuurwapen op mijn hoofd", zei B. Dat zou ook al vaker zijn gebeurd.

Schrikken

Ze vluchtte daarna de badkamer in en kwam na een tijdje terug met een revolver. Volgens haar eigen verhaal ging dat wapen per ongeluk tweemaal af, toen ze Van Lies wilde laten schrikken. Voor de twee andere schoten heeft ze nooit een verklaring gegeven.

Dat het niet om een ongeluk ging, is voor de rechter duidelijk. Het vuurwapen kon nooit viermaal per ongeluk afgegaan zijn, omdat de druk die nodig is om de trekker over te halen te groot is. Bovendien waren de schoten van korte afstand afgevuurd.