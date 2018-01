Grip op hooikoorts dankzij nieuwe app in Deventer Ziekenhuis

Jeukende ogen, neus en mond. Krabben tot je een ons weegt. Wrijven tot je niets meer ziet. Zo'n 25 procent van de Nederlandse tieners heeft last van hooikoorts. Maar probeer maar eens bij de dokter uit te leggen waar en wanneer je ergens last van hebt. Het Deventer Ziekenhuis helpt hierbij. De mobiele applicatie AllerGoGo moet kinderen grip geven.

Kinderallergoloog Monique Gorissen en haar collega Daphne van Grol presenteren de app. Van Grol legt de oplossing van het veelvoorkomende probleem uit. ,,Kinderen kunnen bij de dokter vaak niet goed hun klachten omschrijven of vertellen wanneer zij last hebben van hun ogen, neus of mond. Met AllerGoGo kunnen zij dit bijhouden. Het dagboek moet een bezoek aan de arts veel makkelijker maken. Vooral bewustwording is een belangrijk punt bij AllerGoGo", zegt Van Grol.

Gorissen vult aan. ,,Dit is de eerste applicatie in Nederland rond hooikoorts. Het vraagt dan ook om veel vernieuwing. Dagelijks wordt het pollennieuws vertoond. Dit kan omdat de app één op één verbonden is met een pollenteller van het ziekenhuis van Helmond. Die meet exact de hoeveelheid pollen en welke er in de lucht hangen."

AllerGoGo was de winnaar van de jaarlijkse innovatiewedstrijd van het Deventer Ziekenhuis. Na een jaar ontwikkelen is de app op de markt gebracht. Kinderen tussen de 7 en 16 jaar kunnen kiezen voor een Allergotchi (fictief poppetje) of een selfie van zichzelf. Door het gebruik van smileys geven zij aan hoe zij zich voelen, waar zij klachten opmerken en welke medicijnen zij gebruiken. Via de applicatie wordt dagelijks het pollennieuws zichtbaar en komen er wekelijkse tips om klachten tegen te gaan.

Nieuwe specialisatie

Kinderallergologie is een vrij nieuwe specialisatie in de medische wereld. Monique Gorissen, de initiatiefneemster van AllerGoGo, is een van de tien kinderallergologen in Nederland. De reden om een applicatie te ontwikkelen, was simpel volgens haar. ,,Als je bekijkt wat kinderen vandaag de dag gebruiken en nodig hebben, dan kom je al gauw op een applicatie voor de smartphone."

Het enthousiasme over de applicatie heeft, naast het Deventer Ziekenhuis, ook andere ziekenhuizen in Nederland bereikt. Er is al concrete interesse voor AllerGoGo. ,,Er zijn inderdaad ziekenhuizen die het concept ook graag willen uitvoeren en daar zijn wij over in gesprek. Maar eerst zijn wij aan de beurt. Na een jaar hard werken, is het erg fijn dat wij de app kunnen gebruiken", zegt Gorissen.

En hoe innoverend blijft AllerGoGo? ,,De doelgroep vraagt continu om vernieuwing. Misschien komen wij straks met ons gezicht op de AllerGoGo. Dan kunnen kinderen vlogs bekijken", zeggen ze lachend.