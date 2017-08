Groei & Bloei kijkt uit naar groenste tuin

Bij de verkiezing is niet alleen gekeken naar de plantenpracht en staat van onderhoud, maar ook naar het gebruik van natuurlijke materialen, de verhouding tussen groen en verharding, de afvoer van hemelwater, de diversiteit aan beplanting en de aantrekkelijkheid van de tuin voor insecten.

Geslaagd

Dertig tuinen dongen in drie rubrieken naar de winst, die van stadstuinen, middelgrote en van grote tuinen. Volgens voorzitter Cor Koppert van Groei & Bloei waren alle winnaars succesvol in het bevorderen van de biodiversiteit in hun tuin. ,,Ze zijn alledrie cum laude geslaagd’’, aldus Koppert.

Wethouder Rorink prees de inspanning die de tuineigenaren leveren. ,,Jullie zijn met een hele mooie hobby bezig waar we als gemeente graag aan meedoen. Zelf moeten we enorme lappen openbare ruimte onderhouden, waar veel discussie over is. Dat is goed, dat laat zien dat mensen erbij betrokken zijn. Je kunt de openbare ruimte niet zo goed onderhouden als jullie tuinen, maar een zeker basisniveau moet er zijn’’, hield hij de winnaars voor.

Winnaars