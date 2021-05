Groeiende groep zangers staat klaar om podium te beklimmen. Wie zijn zij?

Jeffrey Kleine Koerkamp (26) uit Deventer staat als kersverse zanger in de startblokken. Hij heeft sinds een maand zijn eerste single uit: ‘Ik kan nergens heen!’. Hij heeft al ervaring in het theater, maar hij zet nu zijn eerste stappen als zanger. ,,Doodeng. Ik sta liever voor een zaal dan dat mijn liedje het internet wordt op geslingerd. Ik was bang voor de reacties, want vanachter een laptop is het makkelijk kritiek geven. In een zaal ben je er zelf bij.”