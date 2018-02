Groeiende onvrede over busvervoer in Deventer

Honderden mensen ondertekenden al petities tegen de huidige dienstregeling voor stadsbussen in Deventer. Dit weekeinde is een nieuwe handtekeningenactie begonnen, de derde in korte tijd.

In Deventer beginnen meerdere buurten zich te roeren tegen de nieuwe dienstregeling voor stadsbussen. Busreizigers klagen over veranderde buslijnen, vertragingen en een groot aantal geschrapte bushaltes. De veranderingen treffen vooral ouderen in het noorden van de stad. Zij kunnen zich minder makkelijk verplaatsen.

Petitie

Quote Mensen moeten eerst naar het centraal station reizen om vanaf daar over te stappen op een andere bus Harmke Lohof-Spa Afgelopen weekeinde zijn bewoners van de Platvoetflat aan de Nijhoffgaarde in de buurt Platvoet een petitie begonnen tegen de in december ingevoerde wijzigingen. Het is de derde handtekeningenactie over het busvervoer in Deventer in korte tijd. Eerder zijn petities gehouden vanuit wooncomplex Thomas Wildey aan de Jac. P. Thijsseweg en appartementengebouw Dreefstaete aan de Dreef, beide in de buurt Borgele.

De handtekeningenacties hebben alle betrekking op de wijzigingen die zijn doorgevoerd met de nieuwe dienstregeling. Tot eind vorig jaar waren de naast elkaar gelegen buurten Platvoet, Borgele en Keizerslanden met elkaar verbonden via de buslijnen 2 en 3. In opdracht van de provincie Overijssel heeft vervoerder Syntus de dienstregeling aangepast. Daarmee is de directe verbinding vervallen. Ook zijn meerdere haltes geschrapt, waaronder die bij Thomas Wildey.

Ouderen

Mensen die in Platvoet wonen, kunnen nu nog maar moeilijk via het openbaar vervoer in het ernaast gelegen Borgele of Keizerslanden komen. Vooral ouderen hebben hier last van, zegt Harmke Lohof-Spa (76), bewoonster van de Platvoetflat en één van de initiatiefnemers van de petitie. "Om vanuit Platvoet bij de winkelcentra in Keizerslanden of Borgele te komen moeten mensen eerst naar het centraal station reizen om vanaf daar over te stappen op een andere bus. Voor sommige ouderen is dat niet te doen."

Volledig scherm De Platvoetflat in de buurt Platvoet. © Google

De bewoners van Borgele en Platvoet staan niet alleen in hun kritiek. Onder meer winkeliersvereniging Keizerslanden heeft verschillende klachtbrieven verstuurd over de veranderde dienstregeling. Ook zijn politieke vragen gesteld aan het Overijsselse college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Bert Boerman liet toen weten te willen kijken naar 'alternatieve oplossingen', daar waar problemen zijn - zoals bij het winkelcentrum.