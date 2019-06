Groenbedrijf Deventer heeft handen vol aan ‘unieke’ stormschade, keurmeesters controleren getroffen wijken

Om een nieuw slagveld te voorkomen zet Groenbedrijf Deventer keurmeesters in om bomen te controleren na de hevige storm van vorige week. Vooral in wijken die het meest getroffen werden.

Binnen een week na de storm kreeg de gemeente Deventer driehonderd meldingen binnen van omgewaaide bomen en loszittende takken. In totaal vielen honderd bomen om. ,,Voorheen vonden stormen veelal plaats in het najaar en de winter. Stormen in het voorjaar en de zomer hebben een veel grotere impact op de bomen; de bladeren zitten dan volop in blad, waardoor de belasting door wind en regen veel groter is’’, zegt gemeentewoordvoerder Rienk Wopereis.

Uniek

Directeur Jan Jette Donker van het Groenbedrijf Deventer noemt de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar uniek. ,,We hebben mensen in dienst die al bijna dertig jaar in het vak zitten, maar dit nog nooit hebben meegemaakt. Vorig jaar in januari en in mei en nu het onweer met rare rukwinden’’, zegt Jan Jette Donker, directeur van het Groenbedrijf Deventer.

Vooral Colmschate-Zuid, Zandweerd en Borgele werden het vaakst getroffen. Op de plekken waar bomen zijn omgegaan, worden de komende weken extra controles uitgevoerd om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. ,,Keurmeesters checken ook bomen in de omgeving van omgevallen bomen. Zij kunnen goed inschatten wat de schade is, door te kijken naar scheuren, takken boven in de boom en de grond om de boom heen.’’ Trekproeven, waarbij de stabiliteit of breukvastheid van een boom op gecontroleerde wijze wordt getest, worden nauwelijks uitgevoerd. Donker: ,,Dat doen we vrijwel alleen bij bijzondere bomen. En die zijn vorige week niet omgegaan.’’

Hoge takken

Het groenbedrijf kreeg ook rond Pinksteren nog zoveel meldingen, dat een extra ploeg ingehuurd moest worden. ,,Alle meldingen die binnenkomen, moeten we in de praktijk checken.’’ Vooral hoge loszittende takken vormen een gevaar. ,,Die kunnen naar beneden vallen, op dieren, wandelaars of fietsers. Losse takken op de grond hebben niet de hoogste prioriteit. Het zou mooi zijn als die teken een boom aangelegd worden, zodat eromheen gemaaid kan worden.’’

Donker verwacht dat het groenbedrijf nog twee tot drie weken volop bezig is met het opruimen van de stormschade. Een nieuwe storm kan het bedrijf nu dan ook niet gebruiken. ,,We zitten ook nog eens midden in het groeiseizoen. En daar komt de bestrijding van de eikenprocessierups nog bij, dat gaat ook gewoon door. Het aantal rupsen zit op hetzelfde hoge niveau niveau als vorig jaar.’’

Schade