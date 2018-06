Groene container aan weg zetten blijft gratis in Voorst

De gemeente Voorst moet de afvalstoffenheffing de verhogen om het verlies aan inkomsten te compenseren. Maandag bepaalt de gemeenteraad hoe dit gaat gebeuren. Het college komt met enkele alternatieven voor het in rekening brengen van kosten voor het aanbieden van gft-containers. Het was de bedoeling hiervoor 0,50 euro te gaan vragen per lediging in 2019, 0,75 euro in 2020 en 1 euro in 2021.