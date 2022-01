Groene deelscooter in de as gelegd in Deventer wijk Keizerslanden

Bewoners rond de Nilanstraat in Keizerslanden ontdekten even voor 3.00 uur dat er een brand woedde op de stoep. Zij schakelden de hulpdiensten in. De scooter was voor de brandweerlieden niet meer te redden. Een tweede scooter die ernaast stond, raakte door de hitte zwaar beschadigd.

Voor zover bekend is er niet eerder een Go-scooter in Deventer afgebrand. In een aantal plaatsen waar Go Sharing actief is, heeft het bedrijf al vaker te maken gehad met ernstige vernielingen en brandstichtingen. In bijvoorbeeld Amersfoorst gingen 21 e-scooters in 14 maanden in vlammen op.