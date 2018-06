GroenLinks wil meebesturen in Deventer

video Duizend­knoop pal tegen brug N348: geen gevaar volgens provincie

7:05 Met oersterke wortels kan de Japanse duizendknoop dwars door wegen en funderingen groeien. Je zou dus denken dat een enorme struik van deze plant niet gewenst is bij een brug over het Overijssels kanaal, bij Schalkhaar. Maar volgens de provincie Overijssel is er niets aan de hand.