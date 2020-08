GroenLinks wil strengere regels voor kappen van bomen in Deventer

Het bomenbeleid van Deventer is al in 2007 opgesteld, geldt eigenlijk maar tot 2017 en is hard aan herziening toe, vindt GroenLinks. Tjeerd van der Meulen gooide, in de heetste week van het jaar tot nu toe, op sociale media een balletje op om beter na te denken over het plannen, planten en kappen van bomen. ,,Het is inmiddels wel bekend dat het onder een grote boom vaak vele graden koeler is dan op andere plekken in de stad.”